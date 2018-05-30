Воробьев вошел в тройку медиарейтинга глав регионов в сфере ЖКХ в апреле

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в тройку лидеров медиарейтинга глав российских регионов в сфере ЖКХ по результатам апреля, говорится в сообщении на сайт правительства Московской области ос ссылкой на данные пресс-службы компании "Медиалогия".

"Лидерами медиарейтинга глав регионов в сфере ЖКХ стали Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьев (Московская область), Сергей Цивилев (Кемеровская область), Дмитрий Азаров (Самарская область) и Сергей Аксенов (Крым)", — говорится в сообщении.

В частности, сайт отмечает, что Воробьев и Собянин в апреле подписали соглашение о совместной работе над улучшением качества питьевой воды. Кроме того, в Московской области стартовал месячник благоустройства, а 21 апреля прошел областной субботник.

В десятку лидеров медиарейтинга также вошли Глеб Никитин (Нижегородская область), Игорь Руденя (Тверская область), Александр Бурков (Омская область), Андрей Травников (Новосибирская область) и Андрей Тарасенко (Приморский край), уточняется в материале.

Рейтинг был построен на основе базы СМИ, включающей порядка 44,7 тысячи источников. Период исследования — апрель 2018 года. Список составлялся на основе медиаиндекса — показателя качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, говорится на сайте областного правительства.