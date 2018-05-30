В Подмосковье откроют более 200 пляжей и мест отдыха у воды этим летом

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Более 200 пляжей и мест отдыха у воды откроются в Подмосковье этим летом, 18 из них заработают впервые, сообщила пресс-служба правительства Московской области.

"В 2018 году планируется открыть еще 18 новых пляжей и мест отдыха на воде и довести их общее количество до 202. Места отдыха на воде отличаются от пляжей лишь тем, что на водоемах, на которых они расположены, по каким-либо объективным причинам запрещено купание. Это может быть несоответствие воды санитарно-эпидемиологическим требованиям, или иные причины", — говорится в сообщении.

Требования к оснащению и подготовке к приему отдыхающих как пляжей, так и мест отдыха на воде предъявляются одинаково высокие. На них должно быть обеспечено дежурство спасателей и медицинского персонала, выполнены работы по благоустройству, налажен сбор и вывоз мусора, а также созданы условия для комфортного пребывания отдыхающих, уточнили в пресс-службе.

"В Подмосковье уже 5 лет проводится системная работа по увеличению количества официальных пляжей, на которых дежурят спасатели и медперсонал. В первую очередь стоит задача оборудовать всем необходимым для безопасного отдыха "дикие" пляжи, на которых люди и так уже массово купаются. Еще летом 2013 года официальных пляжей и мест отдыха на воде в Подмосковье было лишь 70, то в 2017 году — уже 184. Во многом благодаря этому устойчиво снижается количество погибших на водоемах — только за прошлый купальный сезон 2017 года, в сравнении с сезоном 2016 года, было сохранено 10 человеческих жизней", — отметил Дмитрий Пестов заместитель председателя правительства Московской области, слова которого приводятся в сообщении.