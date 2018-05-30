Более 70 праздничных мероприятий пройдет в Подмосковье в День защиты детей

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Более 70 праздничных мероприятий пройдет в Подмосковье в Международный день защиты детей в парках культуры и отдыха, по оценкам организаторов их посетят более 100 тысяч человек, сообщает пресс-служба правительства Московской области.

"В Международный день защиты детей, 1 июня, в 40 подмосковных парках культуры и отдыха пройдет более 70 мероприятий. Посетителей ждут конкурсы рисунков на асфальте, танцевальные фестивали, интерактивные программы, спектакли, концерты, тематические мастер-классы. Ожидается, что праздничные мероприятия посетят более 100 тысяч человек", – рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова, слова которой приводятся в сообщении.

Парк культуры и отдыха им. Л.Н. Толстого в Химках представит программу "Радуга детства". Гостей будут встречать аниматоры и ростовые куклы, детский духовой оркестр. В парке развернутся различные интерактивные площадки, уточнили в пресс-службе.

Маленьких гостей парка аттракционов городского округа Шаховская ждет игровая программа "Улица радости" с соревнованиями, выступлением участников художественной самодеятельности и сладкими подарками. А в парке культуры и отдыха в Ногинске пройдет фестиваль "Территория детства", в афише которого интерактивные и спортивные программы, выступления самодеятельных творческих коллективов, конкурсы, дискотека и показ мультфильма, добавили в пресс-службе.

Обширная праздничная программа ждет посетителей парков культуры и отдыха в Глуховском парке в Ногинске, в парке культуры и отдыха "Пегас" в Егорьевске, в детском городке "Сказочный" и парке "Ивановские пруды" в Красногорске, парке "Елочки" в Домодедово и других площадках региона, уточнили в пресс-службе.

Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Президент РФ Владимир Путин ранее объявил 2018-2027 годы Десятилетием детства в России.