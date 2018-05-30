В Подмосковье построят более 170 новых детских площадок в 2018 году

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Подмосковье построит 177 новых детских площадок в 20 муниципальных образованиях в 2018 году, сообщила начальник Главного управления государственного административно-технического надзора МО Татьяна Витушева.

"В 2018 году планируется по губернаторской программе построить 177 новых детских площадок в 20 муниципальных образованиях нашего региона", — сказала Витушева в ходе пресс-конференции на тему: "Подготовка к сезону летних каникул детской игровой инфраструктуры Подмосковья" на мультимедийной площадке МИА "Россия сегодня" в среду.

Она добавила, что строительство детских площадок год от года наращивает динамику. "Если в 2013 году было поставлено 65 детских площадок, то уже в 2017 году — 200, но это уже не детские площадки, а настоящие детские городки, серьёзные многофункциональные центры", — пояснила Витушева.

По её словам, ежегодно в муниципальных программах тоже заложены деньги на возведение детских площадок, в 2017 году было возведено 1260 таких площадок. "Начинали мы в 2013 году с 565. Я хочу сказать, что 2018 год будет таким же продуктивным в этом отношении, и качество этих детских площадок ничем не будет уступать, а где-то даже превосходить уже построенные", — сказала Витушева.

"Если же говорить в общем и целом, то в реестре Госадмтехнадзора на сегодняшний день содержится уже более 16 тысяч игровых и детских площадок", — добавила она.