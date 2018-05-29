Красногорск может стать столицей Московской области

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Вопрос о наделении Красногорска статусом областной столицы вынесут на рассмотрение депутатов Мособлдумы.

Предложение о наделении Красногорска статусом столицы Московской области прозвучало на бизнес-завтраке в "Центре социальных проектов". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу городского округа. Бизнес-завтрак состоялся в рамках мероприятий, посвященных Дню предпринимателя. Деловые люди Подмосковья заслушали доклад на тему "Красногорск как региональная столица. Международные практики".

Депутат Совета депутатов Красногорска Виталий Левченко представил собравшимся бизнесменам перспективы и основные направления развития Красногорска как столицы Московской области с помощью примеров больших административных центров стран Европы. Виталий Левченко рассказал о проведенной предпринимательским сообществом масштабной аналитической работе, участие в которой принимали западные консультанты.

"Мы уверены, что скорейшее провозглашение Красногорска столицей Московской области станет мощным драйвером развития не только нашего округа, но и всей области в целом, об этом говорит мировая практика", — отметил Виталий Левченко.

Он также добавил, что этот вопрос по инициативе подмосковного бизнес-сообщества будет выноситься для обсуждения на заседание Московской областной Думы.

Согласно результатам исследования, регионы с официальными столицами получают приток внешних и внутренних инвестиций, при этом повышается инвестпривлекательность всего региона. Кроме того, Красногорск считается негласной столицей Московской области уже давно.

В свою очередь Радий Хабиров, глава городского округа Красногорск, напомнил, что окончательное решение "в любом случае остается за губернатором области", вместе с тем подчеркнув, "что у нас есть люди, проводящие в интересах города за свой счет столь масштабные исследования".