Города Подмосковья получат по итогам конкурса гранты на благоустройство

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Победителями Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях стали четыре подмосковных проекта, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Как сообщалось, для участия в конкурсе в Минстрой России поступило порядка 450 заявок, а в финал вышли порядка 200 участников.

Федеральная комиссия отобрала 80 лучших проектов-победителей. Конкурс проходит впервые. На лучшие проекты благоустройства в малых городах будет выделено 5 миллиардов рублей.

"Для нас этот конкурс интересен, он обеспечивает и конкурентность, и состязательность идей. Мы выделяем порядка 7 миллиардов рублей на благоустройство городов из регионального бюджета и часть средств получаем по линии федерального правительства", — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.

В номинации "Исторические поселения" лауреатам и стали: проекты благоустройства "Торговые ряды" в Зарайске, набережной вдоль Келарского пруда и ул. Левонапрудная в Сергиевом Посаде, часовни Св. Александра Невского в Коломне. В номинации "Малые города с населением от 50 — 100 тысяч человек" в числе лучших — набережная им. Менделеева и прилегающего Центрального парка в Дубне.

"Московская область является одним из признанных лидеров по благоустройству городской среды. Вы стали устанавливать системы безопасности, в том числе, в подъездах — а это один из важных элементов умной городской среды, к которой мы все стремимся", — цитируется в сообщении замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.