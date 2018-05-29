Подмосковье вошло в десятку лучших регионов по инвестиционному климату

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Подмосковье вошло в десятку лучших регионов РФ по инвестиционному климату в рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ), заняв девятое место, сообщается на сайте правительства Московской области.

"АСИ подвело итоги. В рейтинге лучших регионов мы входим в десятку лучших регионов по инвестиционному рейтингу, занимая девятое место. Это хорошее, высокое место. Но стоять или бежать медленно – это недопустимо. Мы должны реализовать план, дорожную карту, реализовать мероприятия, которые позволят нам претендовать на дальнейший рост в инвестрейтинге", – сказал Воробьев, слова которого приводятся на сайте.

Ранее сообщалось, что на Петербургском международном экономическом форуме власти Подмосковья заключили около 20 соглашений на сумму 35 миллиардов рублей.

"Московская область демонстрирует интерес как зарубежных партнеров, так и наших. Малый и средний бизнес растет. В прошлом году Московская область продемонстрировала сокращение сроков подключения к электросетям, также хорошо выстроена работа институтов для бизнеса", – приводятся в сообщении слова генерального директора АСИ Светланы Чупшевой.