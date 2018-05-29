Звенигород признан лучшим торговым городом в России

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Звенигород стал победителем всероссийского конкурса "Торговля России 2018" в номинации "Лучший торговый город", сообщает пресс-служба министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

В министерстве промышленности и торговли РФ подвели итоги конкурса "Торговля России 2018". Конкурс проводился по следующим номинациям: "Лучший торговый город", "Лучшая торговая улица", "Лучший нестационарный торговый объект", "Лучшая ярмарка", "Лучший розничный рынок", "Лучший мобильный торговый объект", "Лучший несетевой магазин", перечисляется в материале.

"В конкурсе приняли участие администрации муниципальных образований и хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность. Предприниматели Московской области заняли призовые места почти в каждой из представленных номинаций", — сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников, слова которого приводит пресс-служба.

Он уточнил, что победителем в номинации "Лучший торговый город" стал Звенигород.

"В номинации "Лучший нестационарный торговый объект" от Московской области победили "Подмосковный фермер" (г.Дрезна), "Пресса" (г. Мытищи), "Булочная" (г. Балашиха), а также в номинации "Лучшая ярмарка" призовое место заняла социальная ярмарка "Ценопад" (г.Мытищи)", — добавил Посаженников.

По его словам, церемония награждения победителей пройдет в торжественной обстановке на ключевом отраслевом мероприятии для розничной торговли в стране — Неделе российского ритейла.