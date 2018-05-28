Комплексы переработки отходов уменьшат объемы захоронений мусора в МО

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. На региональном круглом столе обсудили планы по возведению и использованию объектов сферы обращения с отходами.

Глава Министерства экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган принял участие в круглом столе, главной темой которого стала разработка и внедрение экостандарта в сфере обращения отходов в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360". В числе участников круглого стола — председатель региональной Общественной палаты Анатолий Торкунов, министр по социальным коммуникациям Подмосковья Ирина Плещева и председатель Комитета по экологии и природопользованию Мособдумы Алла Полякова.

Участники прошедшего в Москве мероприятия говорили о планах по возведению и использованию объектов сферы обращения с отходами, а также обсуждали уже осуществленные работы по развитию мусороперерабатывающих предприятий. Кроме того, одной из тем стало формирование критериев экологического стандарта.

Анатолий Торкунов подчеркнул актуальность темы, сославшись на ежедневные публикации на эту тему в СМИ. По его словам, мусорная проблема складывалась в течение десятков лет, в настоящее время она только обострилась. Председатель Общественной палаты Московской области призвал оперативно решить поставленные жителями региона вопросы, и для этого важно учитывать опыт других стран. "Особо отличаются скандинавские страны и Израиль", — подчеркнул Анатолий Торкунов.

Министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган, в свою очередь, заметил, что было ошибкой то, что к мусорной сфере не относились как к отрасли. По его словам, на область легла большая нагрузка из-за того, что отходы не подвергались переработке, а захоранивались.

"Несколько попыток было и в Советском Союзе, и в России построить целую промышленность по переработке отходов, относиться к мусору как к ценному сырью, к дешевым ресурсам. Но, к сожалению, мы имеем ситуацию, когда вся технология заключалась в захоранивании мусора", — сказал министр.

По словам Александра Когана, сейчас имеются все предпосылки для построения совершенно новой отрасли, у которой будет несколько направлений: раздельный сбор мусора, переработка отходов и формирования контроля общественности за всеми действиями в этой сфере.

Глава Минэкологии региона добавил, что комплексы переработки отходов и модернизация существующих мусорных полигонов позволят вдвое сократить объем захоронений. Александр Коган сделал акцент на том, что в Московской области технологии переработки просто необходимы.