АПК Подмосковья участвует в Генассамблее Всемирной организации фермеров

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Более 20 представителей агропромышленного комплекса (АПК) Московской области принимают участие в Генеральные ассамблеи Всемирной организации фермеров, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Как уточняется в релизе, VII Генеральная ассамблея Всемирной организации фермеров началась в понедельник. В России мероприятие проводится впервые. Ожидается, что в работе ассамблеи примут участие порядка 600 человек, в том числе официальные делегации иностранных государств, представители фермерских организаций и кооперативов из 54 стран мира, руководители международных организаций и финансовых институтов, ведущие мировые ученые и аналитики.

"Более 20 представителей АПК Подмосковья участвуют в значимом международном аграрном событии — в Генеральной ассамблее Всемирной организации фермеров. Это фермеры, которые производят почти половину всей сельхозпродукции и вносят огромный вклад в развитие сельского хозяйства не только области, но и экономики всей страны. Им предстоит множество встреч и дискуссий с представителями российских и зарубежных фермерских организаций и кооперативов, что, уверен, позволит вывести наше фермерское движение на новый уровень", — цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.

В первый день состоится церемония торжественного открытия и пройдут четыре параллельные сессии на темы: традиционные знания и инновационные технологии; продвижение климатически-умного сельского хозяйства по цепочке ценообразования; инновационные инструменты управления рисками; органическое сельское хозяйство.

Во второй день начнет работу пленарное заседание Генеральной ассамблеи Всемирной организации фермеров. В среду пройдет сессия высокого уровня "Расширение участия фермеров в решении проблемы изменения климата". Будут представлены инновационные решения для сектора устойчивого сельского хозяйства, а также передовые практики из Азии, Северной Америки и Океании.

Кроме того, 30 мая состоится обсуждение по теме "Конкурентная и устойчивая к изменению климата цепь создания пищевой продукции для устойчивого сельского хозяйства", а также будут представлены передовые практики из Африки, Латинской Америки и Европы, уточняется в релизе.