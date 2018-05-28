В Подмосковье объявят лучшие проекты благоустройства малых городов России

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Финал конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях России состоится в Доме правительства Подмосковья во вторник, федеральная комиссия объявит 80 лучших проектов-победителей, сообщает пресс-служба Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области.

"Двадцать девятого мая в 13:00 в Доме правительства Московской области состоится финал Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводит Минстрой России. Победители конкурса получат субсидии от 30 до 100 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Ежегодно с 2018 по 2021 год на поддержку лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях страны из федерального бюджета планируется выделять не менее 5 миллиардов рублей, напомнила пресс-служба.

Для участия в конкурсе в Минстрой России поступило порядка 450 заявок. Финалисты конкурса 26-27 мая в Москве пройдут публичную защиту перед экспертами, по ее результатам Федеральная комиссия отберет 80 лучших проектов-победителей, они будут объявлены 29 мая, поясняется в материале.

Проекты развития общественных территорий, представленные на конкурс, должны были учитывать культурное и историческое наследие города или поселения и обязательно подчеркивать его идентичность.