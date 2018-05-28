Число техприсоединений к газу в Подмосковье выросло на 6,5% с начала года

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Количество выполненных технологических присоединений к сетям газораспределения в Подмосковье с начала 2018 года увеличилось на 6,5% и превысило 3,2 тысячи, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Московской области.

"С начала 2018 года на территории Московской области было осуществлено 3 218 технологических присоединений объектов к газораспределительным сетям. Количество фактически выполненных технологических присоединений возросло на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сказал министр энергетики Подмосковья Леонид Неганов, слова которого приводятся в сообщении.

При этом, отметил министр, в отчетный период полностью отсутствовали нарушения сроков присоединения к сетям газораспределения.

Добиться таких результатов удалось благодаря созданию благоприятных условий для технологического присоединения. Взаимодействие с потребителем осуществляется в интерактивной плоскости, сокращено количество очных визитов, внедрены личные кабинеты пользователей.

"Доступность технологического присоединения — ключевой фактор развития бизнеса, в конечном итоге определяющий инвестиционную привлекательность региона", — подчеркнул Неганов.