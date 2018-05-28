Безруков поддержал решение Воробьева избираться на пост губернатора

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Художественный руководитель Московского губернского драматического театра, актер Сергей Безруков поддержал решение губернатора Московской области Андрея Воробьева баллотироваться на пост главы региона.

"Андрей Юрьевич — человек, действительно радеющий за Московскую область, настоящий лидер, я буду голосовать за него", — сказал Безруков. Худрук Московского губернского драматического театра, слова которого цитирует телеканал 360, подчеркнул, что относится к Воробьеву "с большим уважением и рад его намерению выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих губернаторских выборах".

По словам Безрукова, губернатор уже многое сделал для области, "и еще столько же предстоит".

Воробьев сообщил в понедельник, что примет участие в очередных выборах главы региона. "Андрей Воробьев пойдет на выборы губернатора Московской области. Об этом он сказал на совещании с зампредами подмосковного правительства. Первым этапом официального выдвижения будет участие в праймериз "Единой России". Выборы губернатора состоятся в сентябре 2018 года", — говорится в сообщении пресс-службы губернатора Подмосковья.

Выборы губернатора Подмосковья пройдут в единый день голосования в России 9 сентября.

В свою очередь, российская лыжница и пятикратная олимпийская чемпионка, Герой России Лариса Лазутина подчеркнула, что, помимо всего прочего, у команды губернатора Подмосковья имеется достаточно обширная и долгосрочная программа.

"Команда губернатора — это достаточно сильная команда, которая взяла на себя очень большие обязательства. Уже многое сделано, и хочется просто продолжить этот путь. Надеюсь, что у него (Воробьева) хватило сил, потому что наша область особенная", — отметила Лазутина.