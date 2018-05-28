Безруков поддержал решение Воробьева избираться на пост губернатора

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Художественный руководитель Московского губернского драматического театра, актер Сергей Безруков поддержал решение губернатора Московской области Андрея Воробьева баллотироваться на пост главы региона.
"Андрей Юрьевич — человек, действительно радеющий за Московскую область, настоящий лидер, я буду голосовать за него", — сказал Безруков. Худрук Московского губернского драматического театра, слова которого цитирует телеканал 360, подчеркнул, что относится к Воробьеву "с большим уважением и рад его намерению выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих губернаторских выборах".
По словам Безрукова, губернатор уже многое сделал для области, "и еще столько же предстоит".
Выборы губернатора Подмосковья пройдут в единый день голосования в России 9 сентября.
В свою очередь, российская лыжница и пятикратная олимпийская чемпионка, Герой России Лариса Лазутина подчеркнула, что, помимо всего прочего, у команды губернатора Подмосковья имеется достаточно обширная и долгосрочная программа.
"Команда губернатора — это достаточно сильная команда, которая взяла на себя очень большие обязательства. Уже многое сделано, и хочется просто продолжить этот путь. Надеюсь, что у него (Воробьева) хватило сил, потому что наша область особенная", — отметила Лазутина.