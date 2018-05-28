Председатель Мособлдумы поддержал решение Воробьева участвовать в выборах

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поддерживает решение губернатора Подмосковья Андрея Воробьева участвовать в выборах главы региона в сентябре, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

"Губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил о том, что будет участвовать в выборах главы региона осенью 2018 года. Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов отметил, что полностью поддерживает данное решение",- говорится в сообщении.

Брынцалов отметил, что многие задачи, поставленные Воробьёвым почти 5 лет назад, в начале его руководства Московской областью, сегодня уже решены, уточнили в пресс-службе.

"Сделано за прошедшие годы очень многое. Но любое лидерство необходимо постоянно доказывать, подтверждать – и тот темп развития, заданный Андреем Юрьевичем, нужно продолжать удерживать, что достижимо именно при его руководстве. К тому же многие проекты у нас заявлены как долгосрочные, для их реализации нужно куда больше, чем 5 лет. За эти прошедшие годы губернатором была подготовлена вся необходимая "почва", и именно в следующую пятилетку регион ждёт принципиально новый этап развития",- сказал Брынцалов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.