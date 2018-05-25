Воробьев: Подмосковье формирует атмосферу сотрудничества с инвесторами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Подмосковье должно быть сильным регионом, который позволяет создавать новые рабочие места и привлекать новые технологии на основе и формирования атмосферы доверия и сотрудничества с зарубежными и отечественными партнерами, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, принявший участие в пятницу в пленарном заседании ПМЭФ2018, на котором выступил президент России.

"Президент говорил о том, что мы должны сделать все для сотрудничества, привлечения инвестиции, формирования доверия. Доверие позволит нам решить огромное количество проблем, поэтому мы очень дорожим сотрудничеством с нашими партнерами — зарубежными и отечественными. В Подмосковье многие страны мира имеют предприятия и наша задача — формировать мощную экономическую базу. Мы должны быть сильным регионом, который позволяет создавать новые рабочие места, привлекать новые технологии, а значит решать огромное количество проблем, которые существуют в повседневной жизни", — приводит слова Воробьева пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Губернатор отметил, что "важно партнерство, взаимопонимание, важны контакты во всех направлениях, и такой политики мы придерживаемся в своей работе".