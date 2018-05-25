Главы Подмосковья и Хоккайдо подписали протокол о межрегиональных связях

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и губернатор японской префектуры Хоккайдо Харуми Такахаси подписали протокол о начале межрегиональных связей, сообщается в Instagram главы Московской области.

"Мы очень рассчитываем, что наше партнерство будет плодотворным. У нас есть много тем, и здесь наши отечественные инвесторы в партнерстве с японскими коллегами заявились на реализацию местных проектов — это очень приятно. Для нас очень важно вносить свою лепту и наполнять это соглашение с вами конкретными делами", — приводятся в сообщении слова Воробьева.

В свою очередь Такахаси отметила, что Хоккайдо обладает уникальными технологиями по сооружению зданий в северных климатических условиях и готово поделиться своими опытом с Подмосковьем. Кроме того, регионы будут сотрудничать в таких сферах, как медицина, туризм, спорт, уточняется в сообщении.

"Из приоритетных направлений нашего сотрудничества я, прежде всего, хотела бы отметить здравоохранение. В Хоккайдо имеется три медицинских университета, в этот раз вместе со мной сюда приехал ректор вуза из Саппоро, который славится своей технологией регенеративной медицины и онкотерапией. Московская область обладает очень хорошими туристическими ресурсами, здесь есть "Золотое кольцо". А на Хоккайдо имеются хорошие лыжные базы и качественный снег, который любят лыжники мира", — пояснила Такахаси.