Подмосковье вновь вошло в топ-10 рейтинга инвестпривлекательности регионов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Московская область вновь заняла 9-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2018 года, результаты которого объявлены в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Национальный рейтинг — совместный проект Агентства стратегических инициатив и четырех деловых объединений (Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, "Деловой России" и "Опоры России"). Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

"Все наши совместные действия направлены на улучшения условий для инвесторов и в итоге на увеличение инвестиций в российские регионы. Мы видим устойчивую связь — чем выше место субъекта РФ в рейтинге, тем выше прирост инвестиций. Могу назвать Татарстан, Москву, Московскую область, Ульяновскую, Краснодарский край, Тульскую область", — привели в пресс-службе слова генерального директора АСИ Светланы Чупшевой.

В качестве примера развития государственно-частного партнерства, создающего условия для реализации проектов развития, Чупшева назвала модернизизацию систем теплоснабжения в Московской области, добавили в пресс-службе.