Глава Подмосковья рассказал о внедрении цифровых технологий в сферу услуг

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что Московская область успешно внедряет цифровые технологии в процесс предоставления услуг, и рассказал о нескольких проектах, которые сегодня модернизируют госсектор.

Он отметил, что процесс цифровизации в первую очередь призван исключить фигуру чиновника из многих взаимоотношений жителей с властью. "Раньше, чтобы получить лицензию на такси, можно было сойти с ума, надо было идти куда-то, непонятно с какими документами, стоять в очереди. Сегодня все это делается без какого-либо надрыва. Таких услуг у нас в стране 200, 80 из них мы в Московской области оцифровали. Максимум, что нужно бизнесмену, — это прийти и забрать готовый результат в МФЦ", — отметил Воробьев.

Он также рассказал о проекте в сфере строительства, который сейчас запущен в Подмосковье.

"Вторая тема — все, что связано со стройкой. Мы единственный регион, который создал Центр содействия строительству. Если хочешь построить ресторан, многоэтажный дом, завод, фабрику, Центр содействия будет сопровождать от "А" до "Я" все процедуры, связанные с получением разрешений, права на воду, газ, канализацию. Все это автоматизировано и дает потрясающий результат. Мы стараемся делиться этим с регионами. Тульская область, Москва, Ульяновская область, Татарстан, все мы тесно общаемся", — рассказал он.

Воробьев также заявил, что еще одним направлением в рамках программы модернизации экономики региона является привлечение бизнеса в госсектор. "Следующее, что мы делаем в Московской области, — это отдаем несвойственные функции на рынок. В частности, у нас большой контракт по фото-, видеофиксации. Все нарушения, которые происходят в области в рамках дорожного движения, на это государство не потратило ни копейки. Это государственно-частное партнерство. Мы не потратили ни копейки на это партнерство. Мы пускаем бизнес туда, где он действует гораздо проще и лучше, чем муниципальная власть", — отметил губернатор.

Он обозначил еще одно направление — внедрение инновационных продуктов.

"Мы стараемся внедрять инновации. В частности, треть бюджета Московской области — это торги. Огромное количество торгов, начиная от канцелярии, заканчивая покупкой оборудования. У нас сегодня у первых в стране сделан портал по контролю за исполнением контрактов. В Московской области 400 тысяч контрактов, больше только в Москве — 500. Наша структура позволяет мониторить, в какой зоне находится исполнение контрактов", — заключил он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.