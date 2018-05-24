"Газпром нефть" будет поставлять Подмосковью битумные материалы для дорог

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель правления Газпром нефти Александр Дюков во время заключения соглашения на ПМЭФ-2018

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель правления Газпром нефти Александр Дюков во время заключения соглашения на ПМЭФ-2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. "Газпром нефть" будет поставлять в Подмосковье битумные материалы для автомобильных дорог; соответствующее соглашение заключили на ПМЭФ губернатор области Андрей Воробьев и председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"На уникальном оборудовании научно-исследовательского центра компании будут смоделированы реальные эксплуатационные условия автодорог Подмосковья. По результатам исследований разработают оптимальные рецептуры битумных вяжущих, адаптированные к климату региона и интенсивному автомобильному движению. Продукция предварительно будет апробирована на опытно-экспериментальных участках автомобильных дорог и объектах ЖКХ нашего региона", — говорится в сообщении.

Соглашение также предусматривает содействие импортозамещению моторных масел и смазочных материалов.

"Технологическое лидерство "Газпром нефти" в сфере производства высококачественных битумных материалов обеспечивается внедрением передовых технологий, выпуском инновационной продукции и развитием уникальных отраслевых проектов. Сегодня мы способны разрабатывать оптимальные рецептуры под климатические и эксплуатационные условия конкретных российских регионов. Совместно с правительством Московской области мы создадим эффективные решения для транспортной инфраструктуры, которые позволят строить качественные и долговечные трассы", — отметил Дюков.