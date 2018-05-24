Воробьев: мы должны научиться поддерживать экспорт

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Для развития экспорта продукции высокой переработки необходимо создавать соответствующие институты, которые будут заниматься поддержкой и развитием этого направления, считает губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы хотим войти в пятерку лучших стран мира по экономике, поэтому должны научиться поддерживать экспорт. Для этого нам нужно создавать условия внутри страны. В Московской области мы этим занимаемся. Рост экономики в регионе находится на уровне 3,7-3,9%. Наша задача — и в будущем быть лидерами экономического роста в стране, найти рецепты для более устойчивого экономического развития", — приводит пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья выступление Воробьева на панельной дискуссии ПМЭФ2018 "Новые механизмы инвестиционной политики: "Локомотивы роста".

В ходе дискуссии обсуждалось состояние делового климата в РФ, меры для обеспечения роста промышленного производства, перспективные механизмы инвестиционной политики и создание благоприятных и предсказуемых финансовых, экономических условий ведения бизнеса и привлечения долгосрочного частного капитала в инвестиционные проекты.