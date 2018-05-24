Глава Подмосковья подписал на ПМЭФ ряд соглашений

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Ряд соглашений о реализации инвестпроектов в Подмосковье подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках Петербургского международного экономического форума.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, соглашение с "Агрокомплексом Богородские овощи" предусматривает создание тепличного комплекса по производству плодовоовощной продукции в закрытом грунте. Его планируется запустить в октябре в Ногинском районе. Предполагается выращивать около 20 тысяч тонн овощей и фруктов в год.Кроме того, на ПМЭФ заключено соглашение с группой компаний "Черкизово" — в Кашире планируется создать производственный комплекс предприятий мясоперерабатывающей промышленности. Инвестиции составят порядка 7 миллиардов рублей, будут созданы около пятисот новых рабочих мест.

Согласно соглашению с компанией "Московская кофейня на паях", в Рузском городском округе будет реконструирован и дооборудован завод по производству сублимированного кофе. Документ с "Ренессанс Констракшн" направлен на привлечение внебюджетных инвестиций в рамках ГЧП в сферах здравоохранения, создания офисных и гостиничных комплексов.

Еще два соглашения предусматривают строительство предприятий — фармацевтического производства в Серпуховском районе и по изготовлению боросиликатного стекла в городском округе Пущино.