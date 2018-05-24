Подмосковье представит на ПМЭФ лучшие практики в привлечении инвестиций

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Московская область представит на ПМЭФ-2018 лучшие практики в сфере привлечения инвестиций, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и цифровой экономики, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Подмосковную делегацию на форуме возглавляет губернатор области Андрей Воробьев.

Как отметили в пресс-службе, на стенде Московской области пройдет порядка 15 деловых встреч с инвесторами, руководителями компаний, заинтересованных в сотрудничестве и уже реализующих проекты на территории региона. На деловом завтраке для дипкорпуса "Деловой климат в России: чего удалось достичь и куда двигаться дальше?" будет представлен инвестиционный потенциал области, продемонстрирована интерактивная карта инженерных сетей, механизм отбора земельных участков в индустриальных парках, электронные платформы — портал промышленной кооперации, "Добродел", портал исполнения контрактов, единый портал торгов, цифровая система управления госзаказом.

С помощью интерактивных панелей, установленных на стенде, посетители смогут узнать интересующие их показатели в любой отрасли региона.

Всего в рамках ПМЭФ-2018 запланировано подписание более 20 соглашений о сотрудничестве. В минувшем году правительство Московской области заключило на ПМЭФ 15 соглашений на сумму 30,73 миллиарда рублей.