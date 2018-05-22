Свыше 28 тысяч человек посетили подмосковные центры здоровья в 2018 году

МОСКВА, 22 май — РИА Новости. На территории Подмосковья функционируют 36 центров здоровья, в том числе восемь детских.

В центры здоровья Московской области обратились 28,5 тысячи жителей региона, в том числе около 6 тысяч детей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого зампреда правительства Подмосковья Ольгу Забралову.

По итогам обследований у 75% обратившихся выявлены факторы риска неинфекционных заболеваний, в детских центрах здоровья — у 53% пациентов.

Специалисты центров бесплатно консультируют пациентов по сохранению и укреплению здоровья, проводят комплексное обследование.

"Пациенты, у которых во время обследования в центрах здоровья были выявлены факторы риска, направляются в школы здоровья, где их обучают профилактике неинфекционных заболеваний и основам здорового образа жизни", — рассказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

В Подмосковье большое внимание уделяется не только лечению пациентов, но и профилактике заболеваний, а также популяризации здорового образа жизни, добавил он.