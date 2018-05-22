Реорганизация пройдет в Порецком лесничестве в Можайске

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Заказник назовут в честь известного лесовода Карла Тюрмера.

Природный заказник в подмосковном Можайске будет назван в честь лесовода Карла Тюрмера. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природопользования Московской области.

Подготовлена новая редакция положения о природном заказнике областного значения "Лиственные насаждения в Порецком лесничестве". Так, особо охраняемая территория будет реорганизована с включением в нее нескольких ценных экосистем. Вследствие этого заказник переименуют в честь лесовода Карла Тюрмера.

"Площадь реорганизуемой ООПТ составит почти 560 гектаров и включит в себя долины рек Песочни и Иночи", — сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган.

Объектами особо охраняемой территории станут старовозрастные леса, 15 видов растений, лишайников и грибов, 13 видов фауны, включенных в Красные книги России и Московской области.

На данный момент природный заказник подвергается антропогенному воздействию из-за отдыхающих людей, сообщил Коган. Также вред наносит активная охотохозяйственная деятельность. Следовательно, режим особой охраны включит в себя запрет на строительство, любые виды рубок, садоводство, передвижение на транспорте вне дорог общего пользования, стихийную рекреацию.