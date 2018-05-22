Конкурс на получение гранта для развития сельхозкооперативов начался в МО

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Подмосковное правительство выделило на эти цели 70 миллионов рублей.

В Подмосковье объявлен конкурс по получению гранта на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина.

По его словам, в этом году подмосковное правительство выделило 70 миллионов рублей на развитие материально-технической базы сельхозкооперативов.

"Хочу отметить, что это на 27 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. И еще одно новшество — с этого года увеличен срок освоения гранта с 18 до 24 месяцев", — сообщил министр.

Кооперативы могут использовать полученные гранты на мероприятия по введению новых технологий и созданию рабочих мест, а также на строительство и модернизацию материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Документы на получение гранта можно подать до 18 июня. Требования к заявителям и перечень необходимых документов опубликованы на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Конкурсный отбор победителей состоится 22 июня.

