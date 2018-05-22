Завод мясных и колбасных изделий в Кашире введут в строй в III квартале

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Работы по реконструкции завода по производству мясных и колбасных изделий в Кашире завершат в lll квартале, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
"Завершаются работы по реконструкции завода по производству мясных и колбасных изделий производительностью до 100 тонн в сутки, расположенного вблизи деревни Топканово городского округа Кашира. Плановый ввод объекта в эксплуатацию в lll квартале 2018 года", — заявил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев, слова которого приводит пресс-служба.
Данный инвестиционный проект находится на сопровождении Центра содействия строительству. Объем инвестиций составляет 6,8 миллиарда рублей.
На прилегающей территории будет обустроено парковочное пространство, выполнено озеленение.
Объект возводится за счет средств инвестора. Застройщиком выступает АО "Черкизово-Кашира".
"После завершения строительства будет создано более 150 новых рабочих мест", — отметил Тагиев.
В настоящее время в центре содействия строительству на сопровождении 1679 проектов на разных этапах реализации, сообщает региональное министерство.