Завод мясных и колбасных изделий в Кашире введут в строй в III квартале

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Работы по реконструкции завода по производству мясных и колбасных изделий в Кашире завершат в lll квартале, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

"Завершаются работы по реконструкции завода по производству мясных и колбасных изделий производительностью до 100 тонн в сутки, расположенного вблизи деревни Топканово городского округа Кашира. Плановый ввод объекта в эксплуатацию в lll квартале 2018 года", — заявил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев, слова которого приводит пресс-служба.

Данный инвестиционный проект находится на сопровождении Центра содействия строительству. Объем инвестиций составляет 6,8 миллиарда рублей.

Согласно утвержденному проекту, в двухэтажном здании на площади более 30 тысяч квадратных метров разместятся различные технологические зоны, позволяющие осуществлять весь цикл технологических операций при помощи современного оборудования, а также складские и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории будет обустроено парковочное пространство, выполнено озеленение.

Объект возводится за счет средств инвестора. Застройщиком выступает АО "Черкизово-Кашира".

"После завершения строительства будет создано более 150 новых рабочих мест", — отметил Тагиев.

В настоящее время в центре содействия строительству на сопровождении 1679 проектов на разных этапах реализации, сообщает региональное министерство.