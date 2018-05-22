В Подмосковье сделают доступными для инвалидов более 4 тысяч объектов

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Более 4 тысяч объектов социальной инфраструктуры в Подмосковье в 2018 году должны стать доступными для людей с инвалидностью, говорится в сообщении официального портала правительства Московской области.

"Всего в Подмосковье 7 тысяч приоритетных объектов социальной инфраструктуры, в этом году должны быть доступны 4,48 тысячи объектов", — цитируется в сообщении министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Для определения уровня доступности услуг и объектов в муниципальных образованиях Подмосковья используют показатель "Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве социальных объектов".

"Плановое значение показателя в 2018 году составляет 64%", — отметила Фаевская.

Она также напомнила о результатах трудоустройства инвалидов в Подмосковье в прошлом году. Так, при содействии органов службы занятости было трудоустроено 1724 инвалидов. Московская областная служба занятости совместно с территориальными подразделениями регионального министерства соцразвития в 2017 году провели масштабную работу по мониторингу всех официально не работающих людей с ограниченными возможностями. По результатам мониторинга людям с инвалидностью была оказана индивидуальная помощь по выбору места работы или обучению. Так, информацию о возможности выбора сферы деятельности или профессии получили 2517 человек.

"Государственная услуга по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда в 2017 году была оказана 567 людям. В результате инвалиды получили навыки самостоятельного поиска подходящей работы и самопрезентации: научились составлять резюме, вести деловую беседу с работодателем", — напомнила Фаевская.

Помимо этого, в прошлом году 775 человек с инвалидностью воспользовались услугой по психологической поддержке безработным гражданам. В рамках оказания этой услуги специалисты дали рекомендации по повышению мотивации к труду, решению психологических проблем, затрудняющих социальную и профессиональную самореализацию.

"Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование по направлению службы занятости 236 инвалидов", — приводит портал слова Фаевской.

При финансовой поддержке службы занятости собственное дело в 2017 году открыли 23 инвалида.