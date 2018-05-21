Чеховский ледовый дворец «Витязь» получил гран-при

МОСКВА, 21 май — РИА Новости. "Витязь" из подмосковного Чехова получил статус "Лучший ледовый дворец России".

Ледовый дворец "Витязь", расположенный в Чехове, выиграл гран-при конкурса "Лучший ледовый дворец России". Церемония награждения пройдет 22 мая на XIV Международном конгрессе зимних видов спорта, туризма и активного отдыха.

Это не первая награда ледового дворца. Ранее "Витязь" побеждал в таких номинациях, как "Лучшее техническое оснащение, "Эффективное управление спортивным объектом", "Лучший каток в городской черте".

Комплекс "Витязь" был построен в 2004 году. Спустя четыре года его реконструировали, после чего его вместимость увеличилась до 3300 зрителей. В стенах ледового дворца проводятся занятия школы фигурного катания, любительские хоккейные матчи, массовые катания. В комплексе предоставляется возможность заниматься на льду малообеспеченным семьям, пенсионерам и детям с ограниченной возможностью. Помимо этого, "Витязь" знаменит тем, что в его тренажерном зале готовятся к поединкам боксеры Александр Поветкин и Денис Лебедев.