Мусоровозы будут проезжать на полигоны по талонам в Подмосковье

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Подмосковье начала работать система электронных талонов для мусоровозов, которые въезжают на полигоны.

Новая система электронных талонов для въезда мусоровозов на полигоны начала свою работу в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природопользования Московской области.

Систему ввели в эксплуатацию с 21 мая. Ее создали для учета объективного количества ввозимого на полигоны мусора и для пресечения нелегального завоза мусора.

Для того, чтобы получить талон, нужно заполнить регистрационную форму и указать в ней название компании-перевозчика, ИНН и контактные данные представителя компании.

Каждый электронный талон предназначен для однократного заезда на полигон.