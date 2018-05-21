"Скорая" в Подмосковье во время ЧМ-2018 будет работать в усиленном режиме

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Подмосковье в период проведения ЧМ-2018 по футболу служба скорой помощи будет работать в усиленном режиме, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

"Во время чемпионата мира по футболу служба скорой медицинской помощи в Подмосковье будет переведена на усиленный режим работы. Всего в период соревнований в регионе будет задействовано порядка 600 автомобилей скорой помощи", — сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, слова которого приводит пресс-служба.

Он также добавил, что скорая помощь будет дежурить на тренировочных базах и в местах размещения команд-участниц. Кроме того, на месте будут работать сотрудники Центра медицины катастроф.

"Мы понимаем, насколько важно обеспечить возможность оказания скорой и качественной медицинской помощи во время соревнований такого уровня как спортсменам, так и болельщикам. Сотрудники бригад будут готовы оказать медицинскую помощь всем обратившимся, в том числе, в нестандартных ситуациях", — сообщил Марков.

Чемпионат мира по футболу — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся в 11 городах России. В Московской области будут базироваться девять сборных. Помимо национальной команды России, здесь остановятся команды Португалии, Франции, Аргентины, Ирана, Перу, Мексики, Бельгии и Туниса.