В Подмосковье впервые онлайн выдана лицензия на медицинскую деятельность

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Первая лицензия на медицинскую деятельность получена через портал госуслуг в Подмосковье, регион стал одним из первых в стране, где эту лицензию можно получить онлайн, сообщает пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"В Московской области впервые получили лицензию на медицинскую деятельность онлайн. Все необходимые для этого документы были поданы через портал госуслуг", — цитируется в сообщении Забралова.

Зампред напомнила, что с января 2018 года юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на подмосковном портале госуслуг, могут дистанционно направить заявление о предоставлении лицензии, заполнив электронные формы на сайте.

Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, слова которого также приводит пресс-служба, добавил, что Подмосковье стало одним из первых в России регионов, где доступна услуга подачи документов и получения лицензии в электронном виде.

"Больше нет необходимости лично обращаться с документами для получения лицензии, мы полностью исключили из этого процесса контакт заявителя и чиновника. Все документы можно подать в режиме реального времени, что значительно сокращает время и повышает прозрачность всего процесса, ведь все этапы прохождения заявки отображаются в личном кабинете. Более того, лицензию также можно получить в электронном виде. Старт дан — первая лицензия получена, мы продолжаем информатизировать региональную систему здравоохранения", — резюмировал Марков.