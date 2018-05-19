Около 130 музеев Подмосковья участвуют в акции "Ночь музеев"

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Около 130 государственных, муниципальных и частных музеев в Подмосковье участвуют в субботу в акции "Ночь музеев", сообщила пресс-служба правительства Московской области.

Всероссийская акция "Ночь музее"в приурочена к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая.

"Международная "Ночь музеев" стала традиционной, очень большое количество людей — и молодых, и в возрасте приходят в музеи после 18 часов. С каждым годом акция в Московской области продвигается, она становится более популярной. Я надеюсь, что все музеи в Московской области с удовольствием примут посетителей, расскажут много интересного и полезного", — привели в пресс-службе слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Воробьев вместе с дочкой посетил музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим" в Истре, где ознакомился с работами Альбрехта Дюрера и Бориса Кустодиева, а также с постоянной экспозицией "Новый Иерусалим – памятник истории и культуры XVII–XX веков". На площади 1,5 тысячи квадратных метров здесь представлено около 500 предметов — произведения иконописи, медного литья, церковной утвари и светского искусства. Отдельное место посвящено личности Патриарха Никона.