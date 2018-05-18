Власти Подмосковья рассказали о выгоде раздельного сбора мусора для СНТ

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Садовые некоммерческие товарищества (СНТ) Подмосковья смогут экономить до 50% средств на вывозе и утилизации отходов после внедрения системы раздельного сбора мусора, сообщает пресс-служба первого заместителя председателя Московской областной думы, председателя Союза дачников региона Никиты Чаплина.

Ранее начальник Госадмтехнадзора Подмосковья Татьяна Витушева рассказала, что в этом году в дачный период начнут устанавливаться баки по раздельному сбору мусора во многих СНТ на территории региона.

"Следующим необходимым шагом, мы считаем, дачникам нужно научиться экономить на мусоре. Союз дачников Подмосковья проанализировал и пришел к выводу, что при внедрении системы раздельного сбора мусора на его вывозе и утилизации СНТ может экономить до 50%. Главное, разработать механизм и донести его до дачников, чем мы и займемся в этом сезоне", — сказал Чаплин, чьи слова приводятся в сообщении.

Он добавил, что в первую очередь речь идет о пластике, который занимает порядка 20% от мусора, который выбрасывают на дачах.

"Мы предлагаем договориться с перерабатывающими компаниями о вывозе пластиковой тары. Такие договоренности уже действуют в некоторых СНТ, например, Солнечногорского района. Во-первых, пустые бутылки не будут занимать своих объемов, что автоматически сэкономит нам деньги. Во-вторых, пластик уйдет на переработку, что в целом позитивно для сохранения нашей экологии", — уточнил Чаплин.

Также, по его мнению, стоит обратить внимание на утилизацию алюминиевых банок и вообще алюминия (около 10% мусора), на которых в СНТ могут не только сэкономить, но и заработать — килограмм алюминиевого мусора принесет в бюджет СНТ около 70 рублей.

"Картонные упаковки также могут не занимать оплаченные объемы по мусоровывозу, их сдача на переработку освободит около 15% мусорного контейнера", — отметил Чаплин.

Он выразил надежду, что в этом году максимальное количество дачников Подмосковья присоединится к системе раздельного сбора мусора. Союз дачников региона готов оказать всю необходимую методологическую поддержку и организовать экскурсии в СНТ, где эта система уже работает.