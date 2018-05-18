В подмосковных парках в пятницу стартует проект "Летний кинотеатр"

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В подмосковных парках в пятницу стартует сезон открытия летних кинотеатров, всего в этом году кино под открытым небом будут показывать на 60 подмосковных площадках в 40 муниципальных образованиях, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Масштабный проект "Летний кинотеатр" министерства культуры Московской области и ГАУ МО "Мособлкино" проводится третий летний сезон подряд.

"В 2018 году площадкой открытия проекта "Летний кинотеатр" станет новый парк города Реутов — "Фабричный пруд". Открытие сезона кинопоказов под открытым небом приурочено к предстоящему чемпионату мира по футболу в России. Фильмом открытия станет спортивная драма о футболе "Тренер" — режиссерский дебют заслуженного артиста России Данилы Козловского", — цитируется в сообщении министр культуры Московской области Оксана Косарева.

По словам Косаревой, среди новых участников "Летних кинотеатров" 2018 года предварительно заявлены парки и открытие площадки в Солнечногорске, Серебряных Прудах, Талдоме, Чехове, Балашихе, Егорьевске, Красноармейске, Орехово-Зуеве и других населенных пунктах Московской области.

Ожидается, что за летний период бесплатные кинопоказы проекта посетят более 65 тысяч зрителей. В прошлом году в проекте "Летний кинотеатр" приняло участие 45 площадок в 35 муниципальных образованиях региона, говорится в сообщении областного Минкульта.