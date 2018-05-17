Глава Подмосковья вошел в тройку медиарейтинга глав регионов за апрель

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вошел в число лидеров медиарейтинга среди глав субъектов РФ по результатам за апрель, говорится в сообщении на сайт правительства Московской области ос ссылкой на данные пресс-службы компании "Медиалогия".

Воробьев занял третью строчку апрельского рейтинга. На первых двух расположились мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, уточняется в материале.

По информации пресс-службы, в топ-10 медиарейтинга также вошли Сергей Аксенов (Крым), Рамзан Кадыров (Чечня), Рустам Минниханов (Татарстан), Рустэм Хамитов (Башкортостан), Андрей Тарасенко (Приморский край), Евгений Куйвашев (Свердловская область) и Георгий Полтавченко (Санкт-Петербург).

Как уточняется в сообщении, основой для построения рейтинга является медиаиндекс — показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", которая включает более 44,5 тысяч источников.