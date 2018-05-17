"Ночь музеев" в Мелихове откроется международным театральным фестивалем

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Всероссийская акция "Ночь музеев" в Мелихове начнется с открытия Международного театрального фестиваля "Мелиховская весна", сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

В государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова "Мелихово" с 19 по 26 мая в 19-й раз пройдет Международный театральный фестиваль "Мелиховская весна". Программу фестиваля традиционно составят спектакли по произведениям А.П. Чехова.

"Программа "Мелиховской весны", как всегда, насыщенна: в фестивале примут участие театры Москвы, Гродно, Самары, Липецка, Сыктывкара, Перми, Йошкар-Олы. Состав участников утвердил экспертный совет, состоящий из известных российских театральных критиков. Также в рамках фестиваля состоятся кинопоказы и мастер-классы для актеров, а для маленьких зрителей впервые будет проведен специальный Детский день", — цитируется в сообщении министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Задача "Мелиховской весны" — показать разнообразные сценические трактовки произведений А.П. Чехова. Оргкомитет и экспертный совет каждый год стараются составить программу из спектаклей разных жанров и стилей. На нынешнем фестивале будут представлены три варианта обязательной "Чайки" — разных по сути и по форме. Две покажут в театральной программе. Это спектакли Сыктывкарского академического театра драмы имени В. Савина и Гродненского театра кукол. Третья "Чайка" появится на экране — в короткометражном фильме, созданном в творческом содружестве кинематографистов России и Киргизии.

Двадцать четвертого мая в рамках фестиваля пройдет традиционный День Олега Ефремова, на этот раз — в формате творческой встречи с выпускниками курса О.Н. Ефремова Школы-студии МХАТ. Бывшие студенты, а ныне известные актеры прославленных московских театров, популярные артисты кино, педагоги и музыканты вместе с семьей и близкими Олега Ефремова вспомнят мастера, почитают стихи и прозу, споют песни из кинофильмов, сообщает пресс-служба областного министерства культуры.