Более 70% товаров в торговых сетях Подмосковья произведены в России

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В торговых сетях Московской области более 70% ассортимента произведены в России, сообщает пресс-служба министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

"На сегодняшний день в розничных магазинах, расположенных на территории Московской области порядка 70% всех продуктов питания от российских поставщиков из разных регионов, а в локальных магазинах, объем товаров отечественного производства превышает 90%. При этом более 40% ассортимента приходится на долю подмосковного производителя", — говорится в сообщении.

Один из трендов сегодняшнего ритейла — развитие собственных марок. Технология в данном случае проста: сеть в результате тендера отбирает производителей, контролирует все стадии производства и доставки продукции. Выставляя на торговую полку продукт, выпущенный под собственной маркой, компания-продавец гарантирует качество продукции. Для покупателя важным становится не только данное преимущество, но и выигрыш в цене — когда сетевая марка стоит дешевле, чем аналог от обычного производителя.

"Если мы рассмотрим показатели ассортиментного перечня среди российских поставщиков, то увидим следующую картину: зелень — 90%, хлеб и хлебобулочные изделия — от 64 и до 90%, мясо — от 50 и до 60,2%, колбасные изделия — от 50 до 60%, грибы — 50%, молоко и молочная продукция — от 40 до 46%, рыба — 30,2%, безалкогольные напитки — 41,4%, алкогольная линейка подмосковных производителей — доходит до 40%. Овощи и фрукты — все зависит от сезона — минимальное присутствие — 44% и максимальное порядка 50%", — приводятся в сообщении слова министра потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимира Посаженникова.

Мониторинг продвижения российских поставщиков в розничные сети идет в постоянном режиме.

"Для нас, как для профильного министерства особенно важно расширение на розничных полках ассортиментного перечня за счет наших производителей, и мы всячески поддерживаем их. Позитивные результаты — это желание розничных сетей работать с российскими производителями", — заключил Посаженников.