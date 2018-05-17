В Подмосковье более 400 тысяч человек прошли диспансеризацию с начала года

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В Подмосковье с начала года диспансеризацию прошли 424 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"В Московской области с начала года прошли диспансеризацию 424 тыс. человек. Этот показатель составляет 36,5 % от годового плана", — приводит пресс-служба слова Забраловой.

Первый зампред областного правительства также подчеркнула, что из всех прошедших диспансеризацию в 2018 году, 35% обследованных были признаны практически здоровыми (первая группа здоровья), 14% имеют факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний (вторая группа здоровья). У 51% прошедших диспансеризацию были выявлены заболевания, требующие диспансерного наблюдения или оказания специализированной медицинской помощи (третья группа здоровья).

Как отмечается в пресс-релизе, министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков заявил, что по результатам первичного обследования на второй этап диспансеризации было направлено 42% от всех лиц, прошедших осмотр.

"Диспансеризация позволяет выявить многие заболевания на ранней стадии развития. В этом году на обследовании у пациентов впервые было выявлено около 48 тысяч случаев различных заболеваний, в том числе болезней системы кровообращения — 16,6 тысяч случаев, эндокринной системы — 12 тысяч случаев, болезни органов пищеварения — 4,6 тысячи случая. Также благодаря диспансеризации удалось обнаружить 722 случая злокачественных онкологических заболеваний", — цитируется в сообщении Марков.

Министр напомнил, что в 2018 году в поликлиниках Московской области помимо пяти рабочих дней на неделе, были организованы десять рабочих суббот —Единые дни диспансеризации- в ходе которых обследование прошло 31,8 тысячи человек.

Всего в 2018 году запланирована диспансеризация более 1,16 миллиона жителей Московской области.