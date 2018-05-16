Почти 40 боеприпасов времен войны обезврежены в Подмосковье в 2018 году

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Почти 40 боеприпасов времен Великой Отечественной войны найдены и обезврежены в Подмосковье с начала 2018 года, сообщила пресс-служба правительства Московской области.

"C начала 2018 года взрывотехниками "Мособлпожспас" на территории Московской области найдено и обезврежено 38 различных боеприпасов времен Великой Отечественной войны", — говорится в сообщении.

С наступлением весны в Московской области регулярно поступают сообщения об обнаружении боеприпасов. С начала мая спасателями было уничтожено 17 снарядов. Увеличение количества найденных боеприпасов специалисты объясняют активизацией строительных, дорожных и дачных работ в связи с наступлением теплой погоды, пояснили в пресс-службе.

Один из последних случаев произошел в деревне Поварово Солнечногорского района. При проведении земляных работ была обнаружена авиабомба ФАБ-250 времен Великой Отечественной войны. Об опасной находке граждане сразу же сообщили по номеру "112". Для проведения работ по идентификации и обезвреживанию боевого припаса была вызвана взрывотехническая служба "Мособлпожспас". Авиабомбу в специально оборудованном автомобиле вывезли на безопасную территорию и уничтожили, уточнили в пресс-службе.

Там также напомнили, что при обнаружении боеприпаса или внешне похожего на него предмета категорически запрещается его трогать, поднимать и уносить с собой. Необходимо отойти на безопасное расстояние и немедленно сообщить о находке по единому номеру "112", как можно точнее указав местонахождение объекта. До приезда специалистов важно исключить доступ людей, особенно детей, к опасному предмету.