Рекультивация трех мусорных полигонов в МО идет по графику, сообщили власти

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Работы по рекультивации мусорных полигонов "Каширский", "Быково" и "Электросталь" в Подмосковье идут в соответствии с графиком, сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

"Минэкологии проконтролировало ход работ по рекультивации закрытых полигонов ТКО "Каширский", "Быково" и "Электросталь". Установлено, что работы проходят в строгом соответствии с установленными графиками", — говорится в сообщении.

Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган сообщил, что лучшие результаты достигнуты на "Электростали", где уже завершены работы по формированию тела полигона, отсыпке его песком и суглинками, укладке георешетки, дренажного материала, геомембраны, а также спланирована подъездная дорога длиной почти 2 километра. В настоящее время здесь продолжается обустройство подпорной стенки и системы дренажа фильтрата, пояснили в пресс-службе.

На "Каширском" завершено формирование поверхности полигона, в настоящее время сформировано почти 17 тысяч кубометров. Уложено свыше 4 тысяч квадратных метров изолирующего слоя, почти 16 тысяч квадратных метров выравнивающего слоя из песка, более 14 тысяч квадратных метров накрыто геомембраной, уточнили в пресс-службе.

На полигоне "Быково", где также завершено формирование тела объемом более 87 тысяч кубических метров, построена подъездная дорога и дамба, отсыпано свыше 6 тысяч квадратных метров рекультивационного слоя, добавили в пресс-службе.

"Мы убедились, что рекультивация идет хорошо. Хочу напомнить, что по графику рекультивацию "Электростали" мы должны завершить до ноября, а "Каширского" и "Быково" — в декабре нынешнего года. Набранные темпы дают уверенность в том, что эта задача будет выполнена в срок"- отметил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, слова которого приводятся в сообщении.

Тема работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. На территории мусорной свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам. Сейчас на полигоне также ведутся работы по рекультивации.