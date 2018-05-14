Разрешение на работу такси в Московской области можно проверить онлайн

МОСКВА, 14 май — РИА Новости. Для этого необходимо ввести в действующем окне один из параметров.

На сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области разрешение на работу такси можно проверить онлайн. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального Минтранса.

Для того, чтобы проверить разрешение, в действующем окне нужно ввести один из параметров: государственный регистрационный номер автомобиля; наименование юридического лица (без указания организационно-правовой формы и кавычек) или ФИО индивидуального предпринимателя; регион, где было выдано разрешение: Московская область или Москва; регистрационный номер разрешения.