Школьникам напомнят о ПДД в автобусах "Мострансавто"

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В подмосковных автобусах к летним каникулам организовали специальную акцию для детей.

"Мострансавто", ГИБДД, общественный проект "Территория безопасности" и анимационная студия "КиноАтис" для предупреждения дорожно-транспортного травматизма детей перед началом летних каникул организовали специальную акцию. Об этом сообщил телеканал "360". С конца прошлой недели в автобусах, следующих по сезонным маршрутам, пассажирам с детьми стали выдавать брелоки, отражающие свет. Эта акция проводится в 11 подмосковных муниципалитетах.

Светоотражающие брелоки помогают детям быть заметнее для водителей автотранспорта.

Как отмечают в "Мострансавто", с открытием дачного сезона на маршруты, проходящие около дачных и садовых товариществ Московской области, вышли дополнительные автобусы. Многие семьи проводят теплое время года вместе с детьми за городом. Дети часто катаются на велосипедах, в том числе по улицам. В "Мострансавто" подчеркнули, что в этой ситуации особенно важно напомнить ребятам о правилах безопасного поведения на дорогах, а также о необходимости использования светоотражающих элементов.

На вторую половину мая запланировано проведение тематических интерактивных занятий для школьников на борту специального автобуса Мострансавто. Занятия будут проводить в том числе инспекторы ГИБДД. Главная тема — безопасность на дороге. Дети попробуют разобраться в том, какие ошибки они чаще всего совершают, выезжая на тротуары и проезжую часть. Организаторы обратили особое внимание на то, что правила дорожного движения обязательны к выполнению и взрослыми, и детьми. Но язык, которым они написаны, остается для детей непонятен. И задача взрослых — объяснить правила дорожного движения детям в игровой форме на доступном им языке.