В Подмосковье прошла акция "Лес Победы"

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Акция "Лес Победы" прошла в Подмосковье, в 67 муниципалитетах региона высадили более 1,5 миллиона деревьев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. © РИА Новости / Александр Вильф В подмосковных лесах более 300 раз нарушили противопожарный режим

"Стало доброй традицией после празднования Дня Победы высаживать Лес Победы в память наших дедов, прадедов, в память наших героев и признания того, что они совершили в нашей жизни. Акция посвящается нашим великим героям, нашей Победе", — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дав старт акции в Солнечногорском районе.

Ранее сообщалось, что в ходе ежегодной эколого-патриотической акции "Лес Победы" на площади свыше 377 гектар государственного лесного фонда высадят более 1,3 миллиона деревьев. Еще примерно 113 тысяч деревьев и кустарников будет высажено в парк и скверах муниципальных образований на площади 425 гектаров. Для акции выделена 1,4 тысячи участков, на которых высадят 1,5 миллиона деревьев и кустарников. Сирень, яблони, вишни, сосны, ели, дуб — во многих муниципалитетах выбор растений для акции был сделан путем открытого голосования в интернете.