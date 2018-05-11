Современные телефоны для слабовидящих появятся в Московской области

МОСКВА, 11 май — РИА Новости. О возможности закупки новых аппаратов сообщила уполномоченный по правам человека в регионе.

Новые смартфоны для людей с плохим зрением могут появиться в Подмосковье. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Московской области Екатерину Семенову.

Говоря о старых аппаратах, Екатерина Семенова отметила, что они давно закупались и "не отвечают современным условиям".

"Было высказано, чтобы купить более современный аппарат, который бы давал возможность не только просто включить и сделать звонок, но и в том числе скачать приложение, в котором бы инвалиды могли знать, где и что приобрести", — рассказала уполномоченный по правам человека в ходе пресс-конференции в РИАМО.

Также Екатерина Семенова добавила, что в смартфоне должна быть возможность установить приложения для визуального общения.