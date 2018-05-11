В Подмосковье на маршруты вышло более 1,7 тысячи новых автобусов

МОСКВА, 11 мкая — РИА Новости. В Московской области завершено обновление автопарка "Мострансавто".

1758 новых автобусов вышло на маршруты Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Масштабное обновление автопарка проводилось согласно подмосковной правительственной программе. Обновление автобусов "Мострансавто" началось в конце октября 2017 года.

Все автобусы адаптированы для маломобильных граждан, в комплектацию транспортных средств входят кондиционеры. Последняя партия из 55 новых автобусов была передана в Волоколамский, Дмитровский, Домодедовский, Ивантеевский, Клинский, Люберецкий, Можайский, Мытищинский, Ногинский, Одинцовский, Павлово-Посадский, Подольский, Раменский, Серпуховский и Щелковский филиалы "Мострансавто".

По словам главы подмосковного Минтранса Игоря Трескова, обновление общественного транспорта и созданная инфраструктура, включающая дорожную сеть, вокзалы, автостанции и другие объекты, позволит повысить качество жизни жителей Подмосковья и достойно встретить гостей предстоящего чемпионата мира по футболу, а также послужит динамичному развитию транспортного комплекса в дальнейшем. В свою очередь, гендиректор "Мострансавто" Владислав Мурашов отметил, что масштабная модернизация автопарка предприятия позволила снизить средний возраст транспорта с семи до 3,8 года. "Мострансавто" ежедневно перевозит свыше 1,5 миллиона пассажиров. Гендиректор транспортной компании подчеркнул, что комплексное обновление техники стало крепкой основой для стабильной работы.