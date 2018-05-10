В Подмосковье почти вдвое снизилась смертность от легочных болезней

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Специалисты Мособлздрава фиксируют почти двукратное снижение смертности от болезней органов дыхания в 2018 году, сообщает пресс-служба ведомства.

"По данным Росстата, за январь-март 2018 года показатель смертности от болезней органов дыхания снизился в Московской области на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за указанный период от болезней данного типа умерло на 506 человек меньше, чем годом ранее", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за 2017 год во время проведения диспансеризации подмосковные медики диагностировали свыше семи тысяч случаев заболеваний данной группы.