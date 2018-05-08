Губернатор Подмосковья получил награду прадеда

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев получил награду своего прадеда Василия Воробьева, который был представлен к ордену Красной Звезды во время Великой Отечественной войны, но так и не получил его, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"Мы обратились в Подольский госархив и узнали подробности того, как воевал мой прадед. Обнаружилось, что он был удостоен ордена Красной Звезды, но не получил эту награду. Благодаря военному комиссариату, министерству обороны, мы вместе с детьми пришли, чтобы получить эту награду в канун 9 мая. Это почетно и важно для нас, гордимся и считаем этот день очень торжественный", — сказал Воробьев.

Удостоверение к награде Воробьев получил вместе с отцом, членом Совета Федерации, Героем России Юрием Воробьевым и детьми.

Участник Великой Отечественной войны Василий Васильевич Воробьев был командиром минометного расчета 15 гвардейского стрелкового полка 2 гвардейской стрелковой дивизии. К награждению орденом Красной Звезды он был представлен в 1943 году за боевые подвиги — огнем из миномета он уничтожил 13 гитлеровцев и подавил 2 огневые точки врага, уточняется в сообщении.

Военный комиссариат Московской области за последние три года помог найти около 11 тысяч наград участников военных действий, заключается в сообщении.