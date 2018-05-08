Плавающий фонтан появился на реке Клязьме в Подмосковье

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Плавающий, так называемый понтонный фонтан, появился на реке Клязьме в Подмосковье, сообщил на своей странице в социальной сети "В контакте" глава Щелковского района Алексей Валов.

"Композиция состоит из 14 струй высотой 12 метров, которые подсвечиваются в вечернее время", — написал Валов. Фонтан открылся близ набережной Серафима Саровского рядом с городским парком и стал шестым фонтаном в Щелкове.

Понтонные фонтаны используются и с практической целью — для аэрации водоемов. Насыщая воду кислородом, такие фонтаны предотвращают мор рыбы, случающийся во время летней жары.

Плавающие понтонные фонтаны для подмосковных городов пока редкость. Ранее сообщалось, что в Мытищах на реке Яузе устроены несколько понтонных фонтанов, выбрасывающих струи воды на высоту 20 метров.