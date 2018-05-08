Воинские мемориалы Подмосковья привели в порядок к 9 Мая

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Воинские мемориалы в Подмосковье приведены в порядок ко Дню Победы — всего более 2,8 тысячи объектов, сообщает пресс-служба Минпотребрынка региона.

"Состояние мемориальных объектов — иллюстрация нашей памяти о подвиге тех, кто отдал жизнь за нашу страну", — цитируются в сообщении слова министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова, под чьим кураторством находятся все воинские захоронения Подмосковья.

Большинство работ по благоустройству территорий воинских мемориалов проведены во время весенних субботников. В рамках этих мероприятий приведены в порядок около 1,9 тысячи воинских захоронений, 841 воинский объект и 85 мемориалов "Вечный огонь". В ведомстве отмечают, что в Подмосковье работают в постоянном, "вечном", режиме 49 таких мемориалов. Еще 36 "Вечных огней" зажигаются только в дни проведения мероприятий.

Самое большое количество "Вечных огней" является Рузский район, где расположено пять таких мемориалов, заключается в сообщении.