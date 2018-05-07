Опубликован перечень подмосковных площадок для салюта в честь Дня Победы

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Соответствующий документ опубликовало Главного управления МЧС России по Московской области.

Список площадок, откуда запустят фейерверки в честь Дня Победы, опубликовало Главное управление МЧС России по Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".

В перечень включили 71 площадку. Так, 9 мая в 22:00 запустят салюты в Балашихе, Одинцове, Серпухове, Солнечногорске, Красногорске, Можайске, Люберцах, Ногинске, Зарайске, Лобне, Пушкине, Истре и в других муниципалитетах.

Также известно, что в праздничный день в обеспечении пожарной безопасности будут задействованы порядка семи тысяч человек и две тысячи единиц техники. Народные гуляния пройдут на 223 площадках и в 115 объектах.